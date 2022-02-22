Політика

13:28 22.02.2022

Впровадження військового стану в Донецькій та Луганській областях сприятиме гарантуванню національної безпеки - нардеп Рахманін

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Впровадження військового стану в Донецькій та Луганській областях сприятиме гарантуванню національної безпеки - нардеп Рахманін

Впровадження військового стану в Донецькій та Луганській областях сприятиме виконанню Міністерством оборони України функцій щодо гарантування національної безпеки, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін (фракція "Голос").

"Насамперед президент має зробити те, що він насправді мав зробити ще раніше, але наразі абсолютно очевидно, що робити це необхідно. Йдеться про впровадження правового режиму військового стану принаймні у Донецькій та Луганській областях, а бажано - на території всіх областей, що межують з державою-агресором, а також Білоруссю, яка фактично перетворилася на сателіт Росії... Впровадження воєнного стану - це деякі обмеження прав і свобод, які необхідні для того, щоб виконати визначені державні функції щодо гарантування національної безпеки Міністерством оборони. Це означає цілодобову охорону та за потреби оборону критичних об'єктів, патрулювання, "стоп-колеса", комендантську годину - цілу низку речей, необхідних для того, щоб убезпечити нас від небажаних наслідків", - пояснив нардеп.

Водночас він зазначив, що впровадження воєнного стану не варто ототожнювати з оголошенням війни.

Рахманін також наголосив, що з точки зору міжнародного права, визнання Росією так званих Донецької народної республіки та Луганської народної республіки - це черговий акт агресії та заперечення територіальної цілісності України, у зв'язку з чим Україні на міжнародній арені потрібно вимагати нового пакету санкцій.

Крім того, він вважає, що президенту необхідно оголосити призов резервістів першої черги.

"Це означає можливість негайно мобілізувати до Збройних сил резервістів першої черги, тобто людей з бойовим досвідом", - уточнив нардеп.

Теги: #голос #військовий_стан #рахманін
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