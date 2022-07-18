ВР передала місцеве керівництво Дружківкою, Костянтинівкою та Слов'янськом до міських військових адміністрацій

Верховна Рада наділила на час воєнного стану начальників Дружківської, Костянтинівської та Слов'янської міських військових адміністрацій Краматорського району Донецької області додатково повноваженнями міської ради, її виконавчого комітету та міського голови згідно із законом про воєнний стан.

За відповідний проєкт постанови №7545 "Про здійснення начальниками Дружківської, Костянтинівської та Слов'янської міських військових адміністрацій Краматорського району Донецької області повноважень, передбачених ч. 2 ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" проголосувало 313 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Згідно з проєктом постанови, у період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи скасування апарати Дружківської, Костянтинівської та Слов'янської міських рад, їхні виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації цих територіальних громад підпорядковуються начальникам міських військових адміністрацій.

Як повідомлялося, міські військові адміністрації Дружківки та Слов'янська було утворено указом президента 30 березня 2022 року, а Костянтинівки 10 квітня 2022 року.