Політика

11:15 22.02.2022

ВР найближчим часом проголосує за звернення до світової спільноти щодо запровадження санкцій проти Росії, які зможуть зупинити агресію, - нардеп Яременко

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ВР найближчим часом проголосує за звернення до світової спільноти щодо запровадження санкцій проти Росії, які зможуть зупинити агресію, - нардеп Яременко

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготував текст проєкту звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти із закликом запровадити санкції проти Російської Федерації, які можуть зупинити збройну агресію, повідомив член комітету Богдан Яременко (фракція "Слуга народу").

"На комітеті зовнішньої політики одноголосно узгоджено текст (звернення). Фактично ми говоримо про консолідовану позицію Верховної Ради з цього питання... Ми звертаємося до світової спільноти з декількома ініціативами, що стосуються засідань у межах Будапештського меморандуму, так званого саміту безпеки, де могли б бути розглянуті міжнародні дієві гарантії безпеки для України. І, звісно, ми закликаємо світ застосувати терміново ті санкції, які зупинять збройну агресію Російської Федерації проти України", - зазначив Яременко журналістам у кулуарах парламенту у вівторок.

За його словами, це звернення парламент зможе проголосувати "протягом найближчих двох-трьох годин сьогодні протягом пленарного засідання".

"Верховна Рада скористається можливістю для звернення до міжнародної спільноти не лише з метою донести власну позицію... Якщо коротко, то вона абсолютно зрозуміла: Україна не визнає і вважає рішення Російської Федерації такими, що не мають юридичної сили. Ми вважаємо, що Російська Федерація своїми діями фактично зупинила Мінський миротворчий процес, вийшла із нього", - додав парламентарій.

Теги: #рада #яременко #агресія_рф
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