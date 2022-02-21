Політика

22:17 21.02.2022

Президенти Єврокомісії фон дер Ляєн і Євроради Мішель виступили з заявою для преси після визнання Путіним незалежності "ЛДНР" - будуть санкції

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Президенти Єврокомісії фон дер Ляєн і Євроради Мішель виступили з заявою для преси після визнання Путіним незалежності "ЛДНР" - будуть санкції

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель виступили зі спільною заявою після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання так званих ЛНР і ДНР.

Текст заяви поширено в понеділок у Брюсселі.

"Президент фон дер Ляєн і президент Мішель найрішучіше засуджують рішення президента Росії про визнання не підконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України як незалежних утворень. Цей крок є грубим порушенням міжнародного права, а також Мінських угод. Союз відреагує санкціями проти причетних до цього незаконного акта", - зазначено в заяві.

"Союз знову заявляє про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили лідери ЄС.

Теги: #єврокомісія #лднр
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