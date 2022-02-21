Яценюк: Рішення Путіна щодо визнання т.зв. Л/ДНР потребують негайної реакції Заходу і запровадження санкцій

Визнання так званих ЛНР та ДНР незалежними державами є ще одним злочином Росії проти України і потребує негайної реакції Заходу щодо запровадження нових санкцій, вважає експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"По факту це ще одна юридична анексія української території. Цим Путін вийшов з Мінських угод, які він же й підписував. Цим Путін визнав, що саме він є стороною конфлікту, саме він є тією стороною, яка загарбала українську територію, а не якісь так звані ЛНР, ДНР чи якісь там сепаратисти. Він особисто", – наголосив Яценюк, повідомляє пресслужба партії "Народний фронт".

На думку Яценюка, фактично наступним рішенням президент РФ Володимир Путін введе на окуповані території Донецької та Луганської областей війська.

"Або свої, або, скоріш за все, він прикриється і введе війська ОДКБ", - наголосив він.

Яценюк зазначив, що президент України Володимир Зеленський має невідкладно скликати Раду безпеки, а також скликати засідання Верховної Ради, у якому взяти участь.

"Повинні бути прийняті всі міжнародно-правові рішення української влади про невизнання так званої незалежності", - зазначив він.

На думку Яценюка, Зеленський також має звернутися до членів Великої п'ятірки в Раді Безпеки ООН скликати невідкладне засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення Росією статуту ООН.

"Зеленський повинен просити наших західних партнерів про запровадження санкцій проти Путіна за порушення міжнародного права і за те, що Путін фактично своїм рішенням узаконює вкрадену в України територію", - наголосив він.