Заступник голови НАТО: дипломатичне вирішення кризи навколо України все ще можливе

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що дипломатичне вирішення кризи навколо України все ще можливе, і це найкращий шлях для всіх.

"Дипломатичне вирішення все ще можливе. Дипломатичне вирішення - це найкращий шлях для нас і для Росії. Але також, після маленької коми, я кажу: сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Я говорю це не з погрозою, Я кажу, що ми прогнозуємо з різних напрямків, кібербезпеки, множинної географії", - сказав Джоане на 5-му "Українському ланчі" в Мюнхені в суботу.

Він зазначив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову нового листа два дні тому із закликом повернутися до Ради НАТО-Росія.

"Ця щира пропозиція від нас - знайти разом взаємоприйнятні рішення для європейської безпеки буде найкращим шляхом вперед. Якщо ні - ми повинні бути готові до найгіршого", - наголосив Джоане.

5-й "Український ланч" у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Мета Українського ланчу в Мюнхені - просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.