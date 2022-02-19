Політика

06:59 19.02.2022

У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

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У США є причини вважати, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну - Байден

США мають причини вважати, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, заявив президент США Джозеф Байден.

"На цей момент я впевнений, що він ухвалив рішення. У нас є причини вважати так", - сказав Байден на пресконференції у Білому Домі в п'ятницю.

Так він відповів на запитання про те, чи є ознаки того, чи президент Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання, чи має у нього "якісь ознаки того, що президент Путін схвалив рішення (про напад), Байден сказав: "На даний момент я впевнений, що він прийняв рішення. У нас є причина в це вірити".

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи впевнений Байден у тому, що президент Путін вторгнеться в Україну, президент США відповів: "Так, я впевнений. Так".

При цьому він не відкинув дипломатичного врегулювання ситуації. "Ще не пізно деескалувати і повернутися за стіл переговорів. Минулої ночі Росія погодилася, що державний секретар Блінкен і міністр Лавров зустрінуться 24 лютого в Європі. Але якщо Росія вживе військових дій, до цього дня, буде очевидно, що вони зачинили двері дипломатії, що вони обрали війну. І вони за це заплатять високу ціну", - запевнив він.

 

 

Теги: #рф #сша #україна #вторгнення
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