Політика

18:25 18.02.2022

Єрмак і Салліван домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України

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Єрмак і Салліван домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі у Брюсселі домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України.

"Провів плідну зустріч у Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших кроків із політико-дипломатичного врегулювання. Домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну взаємодію", - написав Єрмак у своєму Twitter-акаунті.

 

Теги: #безпека #салліван #єрмак
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