Єрмак і Салліван домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі у Брюсселі домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки навколо України.

"Провів плідну зустріч у Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших кроків із політико-дипломатичного врегулювання. Домовилися про спільні кроки для зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну взаємодію", - написав Єрмак у своєму Twitter-акаунті.