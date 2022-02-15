Політика

19:44 15.02.2022

Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

2 хв читати
Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма не вірить у рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

"Спроби "запхати" в Україну тотально контрольовані Росією ОРДЛО, на мій погляд, є стратегічною метою Росії. Саме цим пояснюються постійні мантри про необхідність дотримання Мінських домовленостей та обвинувачення Москвою України в тому, що ми їх не виконуємо. Тому офіційна відмова Росії від Мінських домовленостей – а саме цим, безумовно, стало б формальне визнання незалежності квазіутворень ДНР та ЛНР – було б пострілом у власну ногу", - йдеться у коментарі Кучми, переданому у вівторок агенції "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "фактична анексія окремих районів Донецької та Луганської областей України відбулася понад 7 років тому. Формальна анексія не відбулася сьогодні, і, гадаю, не відбудеться найближчим часом".

"Ми можемо звинувачувати Путіна в будь-чому, але я переконаний, що він дуже досвідчена людина і на таку дурість не піде", - вважає Кучма.

Говорячи про рішення Державної Думи РФ звернутися до Путіна із закликом визнати т.зв. "ДНР" та "ЛНР", другий президент зазначив, що бачить у цьому подальше розкручування ескалації з боку РФ. "Градус напруги, постійний конфлікт – це те, на чому тримається російська тактика (а можливо і стратегія) стосовно України. Якщо ескалація не військова (якщо вірити ЗМІ, то Росія сьогодні починає часткове відведення військ від наших кордонів) – то медійна і політична, або економічна (не забуваємо про загрозу енергетичної блокади з півночі і морської з півдня).І тут, на мій погляд, нічого не змінюється. Усі реальні рішення в Росії ухвалюються в Кремлі і лише в Кремлі, тому звертати зайву увагу на те, що робить або за що голосує Державна Дума, я не став би", - вважає він.

"За часів мого президентства вона (Держдума – ІФ) кілька разів ухвалювала гучні рішення про невизнання передачі Україні Криму, статусу Севастополя тощо. Все це залишалося порожніми балачками аж до того моменту, поки анексувати Крим не вирішив Путін. Так що не раджу звертати багато уваги на те, за що голосує Держдума. Стежимо за Кремлем", – сказав Кучма.

 

 

Теги: #рф #кучма #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 15.02.2022
Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України

Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України

20:33 15.02.2022
Макрон звернувся до Москви з закликом не визнавати "незалежність" т. зв. Л/ДНР

Макрон звернувся до Москви з закликом не визнавати "незалежність" т. зв. Л/ДНР

20:09 15.02.2022
Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

20:04 15.02.2022
Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

17:09 15.02.2022
Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

16:50 15.02.2022
Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

15:21 15.02.2022
НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації - Столтенберг

13:10 15.02.2022
Діалог РФ зі США та НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено, можна виробити дуже непоганий пакетний результат - Лавров

Діалог РФ зі США та НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено, можна виробити дуже непоганий пакетний результат - Лавров

12:37 15.02.2022
Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

12:05 15.02.2022
В ОРДЛО збільшилася кількість інспекцій зі ЗС РФ

В ОРДЛО збільшилася кількість інспекцій зі ЗС РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

Росію не влаштовують обіцянки не приймати Україну до НАТО - Путін

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

ОСТАННЄ

Порошенко заявив про неефективність Будапештського меморандуму: замість санкцій за невиконання там механізм консультацій

Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

Кулеба: Розраховуємо, що Італія донесе до РФ неприпустимість агресії проти України

Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

ТКГ обговорить законопроєкт про особливий статус Донбасу - Шольц

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

НАТО готове до діалогу з Росією, але не поступиться принципами - Столтенберг

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА