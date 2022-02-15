Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

Можливе визнання Росією самопроголошених республік Донбасу порушить Мінські угоди та стане політичною катастрофою, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Якщо парламент ухвалить те, що було запропоновано, і це стане реальністю, тоді це буде порушенням Мінських домовленостей, тоді це означатиме, що процес перерветься, це буде політична катастрофа", - сказав Шольц на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Росії в Москві.

Так він прокоментував звернення депутатів Держдуми до глави російської держави із закликом визнати незалежність самопроголошених "ЛНР/ДНР".

Шольц попередив про тяжкі економічні та політичні наслідки в разі початку воєнних дій проти України.

"Для федерального уряду цілком ясно, що подальша військова агресія проти України спричинить важкі політичні, економічні та стратегічні наслідки. Мені здалося, що це знають усі", - сказав канцлер ФРН.

Водночас Шольц зазначив, що такої ескалації необхідно всіма силами уникнути. "Пошук дипломатичних рішень – це одна з найважливіших причин мого візиту вчора до Києва і сьогодні до Москви", – сказав канцлер Німеччини.

Він нагадав, що в рамках ОБСЄ розпочався діалог на найвищому рівні, який відбуватиметься в дусі взаєморозуміння та взаємного визнання принципів, які узгоджені в рамках цього об'єднання. "До цих принципів належать непорушність, недоторканність кордонів, суверенітет та територіальна цілісність усіх держав, зокрема України. Це не підлягає для нас ніякому обговоренню", - сказав Шольц.

Він закликав обговорювати ці питання в рамках діалогу. "Ми не повинні зайти в глухий кут, який обернеться бідою для нас усіх", - сказав канцлер.