Офіційне визнання "Л/ДНР" спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ - Маасікас

У разі якщо Російська Федерація офіційно визнає так звані Л/ДНР, у російської сторони виникнуть додаткові територіальні претензії до України, вважає голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас у Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих ЛНР і ДНР.