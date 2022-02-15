Рішення Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" дає Україні підстави відмовитись від Мінських домовленостей – нардеп Рахманін

Ухвалена у вівторок постанова Державної думи РФ про негайне скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих ДНР і ЛНР фактично ховає Мінські домовленості, вважає народний депутат України Сергій Рахманін (фракція "Голос").

"Для України що це означає – насамперед, я сподіваюся, що українські дипломати оперативно відреагують і зроблять заяви про те, що це означає фактично поховання Мінських домовленостей Російською Федерацією. Це означає, що Україна має всі підстави нарешті відмовитися від Мінських домовленостей, вийти з них. Треба продумати механізм для того, щоб у принципі більше на цей документ не посилатися, і всі ризики, всі небезпеки, які з цим документом пов'язані, зняти з себе", - сказав Рахманін журналістам, коментуючи рішення Держдуми.

На своїй сторінці у Facebook нардеп наголосив, що підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання так званих Л/ДНР дещо підвищить ризик ескалації на сході України.

"Але водночас надасть Україні повне право остаточно поховати Мінські домовленості. І покласти край будь-яким розмовам про "фінляндізацію", - наголосив він.

"Президент неодмінно має звернутися до громадян, що залишилися на окупованих територіях, аби вони знали, що їх не залишать напризволяще. Кабмін мусить готуватися до появи нових ВПО (внутрішньо переміщених осіб - ІФ). Військові - готуватися до нового загострення. Дипломати - ставити питання про скасування будь-яких прив'язок санкцій до "Мінська", - додав Рахманін.

Як повідомлялося, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих ЛНР та ДНР.