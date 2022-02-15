У ВР уранці зареєструвалися лише 216 народних депутатів - нардеп

На засіданні Верховної Ради вранці у вівторок, 15 лютого, зареєструвалися лише 216 народних депутатів, повідомив народний депутат Юрій Павленко (фракція "Опозиційна платформа – За життя").

"Сумнівно виглядає, що 216 загалом депутатів зареєструвалося вранці - це менше, ніж половина складу Верховної Ради... Виглядає дивно. Де депутати монобільшості о 10-й ранку? Якщо вони не слухають свого президента, який сказав їм повертатися і бути в залі, а їх менше ніж половина?" - сказав Павленко журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, члени його фракції на чолі зі співголовою Юрієм Бойком працюють у залі засідань.

"Депутати фракції "ОПЗЖ" присутні у залі Верховної Ради, на початку засідання було не менше, ніж зазвичай... можливо, що навіть більше... зараз депутати ще підтягнуться", - сказав Павленко, коментуючи інформацію про те, що нібито депутати із його фракції перебувають за межами України.

Він не виключив, що когось із фракції сьогодні немає в Україні.

Водночас співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко розповів, що його колега з керівництва фракції Вадим Рабінович перебуває в Ізраїлі й не може прилетіти до України, оскільки захворів на коронавірусну інфекцію.

"Співголова нашої фракції Рабінович був в Ізраїлі до всіх цих подій і захворів на ковід. Ну, так вийшло, не пускають у літак", - розповів Бойко.

Відповідаючи на запитання, чому Олег Волошин із його фракції перетнув кордон із Білоруссю, Бойко сказав: "Це для мене новина... депутати розуміють куди їдуть, їм достатньо життєвого досвіду, щоб розуміти, куди їхати і для чого. Тому, ну, міг бути у Білорусі, хтось у Європі, напевно".

До Верховної Ради нинішнього скликання обрано 423 народних депутати.