Президент Росії готовий до переговорів щодо гарантій безпеки - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори щодо ситуації навколо України та щодо гарантій безпеки для РФ, заявив CNN прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Насамперед, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії", - сказав Пєсков.

"І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації", - зазначив прессекретар.

За його словами, "Україна - це лише частина проблеми, частина більш серйозної проблеми гарантій безпеки для Росії".

"І, звісно, президент Путін готовий вести переговори", - додав він.

Раніше представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація США готова до продовження переговорів із РФ щодо спірних питань.

"Ми готові до дипломатії. Двері для переговорів відчинені", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви російської сторони щодо готовності продовжувати діалог.