Політика

07:11 15.02.2022

Президент Росії готовий до переговорів щодо гарантій безпеки - Пєсков

1 хв читати
Президент Росії готовий до переговорів щодо гарантій безпеки - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори щодо ситуації навколо України та щодо гарантій безпеки для РФ, заявив CNN прессекретар президента Дмитро Пєсков.

"Насамперед, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії", - сказав Пєсков.

"І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації", - зазначив прессекретар.

За його словами, "Україна - це лише частина проблеми, частина більш серйозної проблеми гарантій безпеки для Росії".

"І, звісно, президент Путін готовий вести переговори", - додав він.

Раніше представник Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація США готова до продовження переговорів із РФ щодо спірних питань.

"Ми готові до дипломатії. Двері для переговорів відчинені", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви російської сторони щодо готовності продовжувати діалог.

 

 

Теги: #путін #безпека #росія #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 14.02.2022
Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

20:14 14.02.2022
Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

17:13 14.02.2022
Шольц: Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою

Шольц: Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою

19:16 13.02.2022
Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

19:00 13.02.2022
У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

У Пентагоні вбачають можливості для дипломатичного врегулювання ситуації з Україною

12:13 13.02.2022
Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

07:28 13.02.2022
Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

07:08 13.02.2022
Британський міністр оборони вважає ймовірним "вторгнення" РФ до України, але не виключає і деескалації

Британський міністр оборони вважає ймовірним "вторгнення" РФ до України, але не виключає і деескалації

21:54 12.02.2022
Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем і Зеленським

Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем і Зеленським

20:34 12.02.2022
Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Нараду керівників фракцій з представниками силових відомств перенесено на понеділок - Разумков

Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

Зеленський обговорив з головою Євроради питання безпеки, санкцій і роботу "нормандської четвірки"

Байден попередив Путіна про наслідки у разі нападу РФ на Україну

ОСТАННЄ

"Голос" та "Євросолідарність" пропонують ВР ухвалити звернення до США та Великої Британії щодо створення коаліції для протидії агресії РФ

Тимошенко закликає ВР дати оцінку Мінським угодам

Рада Думи готує два проєкти постанови про визнання "ДНР/ЛНР" - джерело

У Туркменістані стартувала виборча кампанія з позачергових виборів президента країни

Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Нараду керівників фракцій з представниками силових відомств перенесено на понеділок - Разумков

Закритого засідання Ради в неділю не буде, зустріч нардепів із силовиками перенесена -Железняк

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

Разумков: Зеленський або Єрмак мають ознайомити парламент із перебігом переговорів у рамках нормандського формату

Результатом наступного тижня буде реальне наближення до деескалації – радник глави Офісу президента України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА