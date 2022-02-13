Штайнмаєр заявив, що РФ відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Переобраний в неділю на посаду президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що РФ "відповідальна за загрозу війни" в Європі і попередив президента РФ Володимира Путіна.

"Не потрібно недооцінювати силу демократії", - сказав він з трибуни Бундестагу на адресу Путіна.

За його словами, ЄС і НАТО відреагують узгоджено у разі, якщо РФ зробить спробу вторгнення на територію України. "Якщо спроба буде зроблена, ми дамо спільну відповідь", - сказав президент Німеччини.

За його словами, у громадян України є "право на життя без страху і загрози, на суверенітет" країни.

Штайнмаєра в неділю переобрали на посаду президента Німеччини на другий термін. Повноваження тривають п'ять років.