Політика

14:15 13.02.2022

Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

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Берлін чекає від Москви кроків з деескалації – джерело у відомстві канцлера

У Німеччині чекають від РФ конкретних кроків щодо деескалації ситуації.

Про це, за словами джерела, у відомстві федерального канцлера ФРН, говоритиме канцлер Олаф Шольц із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми вважаємо важливим, щоб були зроблені конкретні кроки з деескалації ситуації", – сказало джерело в неділю.

За його словами, Шольц планує обговорити в Москві цілу низку тем, зокрема питання роботи громадської організації "Петербурзький діалог".

"Петербурзький діалог обов'язково буде обговорюватися", – сказав представник канцелярії.

Раніше Москва оголосила три НУО, що входять у "Діалог", небажаними, через це німецький оргкомітет "Петербурзького діалогу" скасував низку заходів і сам щорічний форум організації.

Шольц в понеділок вирушає в турне, під час якого відвідає Київ і Москву.

Теги: #німеччина #агресія_рф #шольц
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