Ініціативу про проведення позачергового засідання Ради в суботу чи неділю не підтримано - Порошенко

Фракція "Європейська солідарність" продовжує наполягати на зустрічі керівників фракцій і груп Верховної Ради з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми заявили про необхідність зустрічі: спочатку керівників фракцій парламенту з президентом України для того, щоб принаймні "Європейська солідарність" і я, як голова партії, мав можливість передати Зеленському наші напрацювання, наш план оборони держави, що треба зробити насамперед, причому і у військовому сегменті, і в таких питаннях, як захист людей, захист економіки, соціальний захист", - сказав Порошенко журналістам після наради керівників фракцій у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука в суботу.

Він повідомив, що учасники зустрічі не підтримали ініціативу фракцій "Європейська солідарність" і "Голос" зібратися на позачергове засідання парламенту в суботу або неділю.

За словами Порошенка, його фракція пропонує не пізніше ніж у понеділок розглянути в парламенті питання про збільшення фінансування Збройних сил України, забезпечення фінансування стратегічних резервів.

"Ми також попросили розглянути позицію про розгортання програми за типом ленд-лізу, щоб Україна мала можливість позичити зброю – це будуть уже значно більші обсяги, причому (доставка - ІФ) не лише літаками, а і, я сподіваюся, що з наступного тижня піде й автомобілями військова допомога. Принаймні, так мені кажуть партнери", - розповів народний депутат.

Крім того, він повідомив, що "Європейська солідарність", "Голос" запропонували створити у Верховній Раді антикризовий штаб для швидкого реагування на пропозиції уряду та Міністерства оборони. Він також зазначив, що учасники наради у спікера запропонували перейти "на щоденний режим роботи" парламенту, як це було в 2014 році, "коли парламент був мобілізований, і ми навіть не оголошували перерву в засіданнях".

"Думаю, що ми зможемо дати адекватну відповідь на ті загрози, які сьогодні диктує нам Росія", - підсумував Порошенко.