Політика

13:52 10.02.2022

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

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Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Європейський Союз і трансатлантичні союзники заявляють, що будь-які подальші акти агресії проти України будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями, наголосила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

"НАТО виступає єдиним фронтом, відкинуло ультиматуми Росії як такі, що свідомо не мають шансів на успіх, і підтримує головні принципи політики відкритих дверей, а також суверенне право України чи будь-якої іншої країни обирати свої союзи. НАТО також підтвердило, що Росія не матиме права вето на внутрішні рішення та політики альянсу", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

"ЄС та наші трансатлантичні союзники чітко заявляють, що будь-які подальші акти агресії проти нашого партнера, України, будуть зустрінуті великими персональними та економічними санкціями, які наразі розробляються", - додала вона.

Прем'єр Литви наголосила, що НАТО загалом і кожна країна-член індивідуально має протистояти відкритому та цинічному "булінгу" з боку Кремля. "Світовий порядок, де деякі сильні країни ділили сфери впливу в темних кабінетах згідно з секретними домовленостями, давно зник і мають канути в забуття", - зазначила Шимоніте.

Теги: #литва #агресія_рф #шимоніте
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