Політика

12:50 10.02.2022

Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

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Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс висловила переконання, що у разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік 2" не буде запущено.

"Якби сталося вторгнення Росії в Україну, українці стали б боротися, це був би довгий, затяжний конфлікт. Союзники України впровадили б жорсткі санкції проти окремих інститутів та особистостей", - сказала Трасс на пресконференції за підсумками переговорів із Лавровим.

"Ми маємо також чітко дати зрозуміти, що "Північний потік 2" не запрацює (у такому разі – ІФ)", - додала вона.

Теги: #великобританія #агресія_рф #північний_потік_2 #трасс
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