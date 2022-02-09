Партнерство України та Франції на тлі актуальних загроз і викликів перед Європою та світом дуже важливе – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Франція мають спільне бачення актуальних загроз і викликів, що стоять перед Європою та миром в цілому, і позитивно оцінив візит свого французького колеги Емманюеля Макрона.

"Під час нашої зустрічі з французьким колегою найбільша увага була приділена питанню безпеки України, Європи та світу. Хочу констатувати, що ми маємо спільне бачення актуальних загроз і викликів. Тож партнерство України й Франції у цій сфері сьогодні надзвичайно важливе", - написав Зеленський. у своєму Telegram-каналі у вівторок увечері.

Він наголосив, що своїм візитом в Україну Макрон висловив підтримку країні з боку Франції.

Макрон запевнив, що Франція готова й надалі сприяти деескалації та досягненню миру, зокрема, у рамках зустрічей нормандської четвірки, повідомив Зеленський.

Глава української держави очікує, що майбутні в Берліні переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату відкриють шлях до проведення саміту "Норманді" на найвищому рівні.

Також Зеленський зазначив, що Україна високо цінує безпекову підтримку та допомогу Франції у забезпеченні стійкості економіки, зазначивши, що "ці кошти (1,2 млрд євро – ІФ) надаватимуться додатково до вже виділеної Євросоюзом макрофінансової підтримки на таку ж суму і спрямовуватимуться на конкретні проекти розвитку".

"Такий рівень міжнародної підтримки вкотре демонструє єдність наших ключових союзників щодо оцінки безпекових викликів, які стоять перед нашою державою, а також довіру до України, її керівництва та українського народу", - підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського та Макрона пройшла у вівторок, 8 лютого, у Маріїнському палаці в Києві.