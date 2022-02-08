Політика

16:11 08.02.2022

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

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Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в найближчі тижні в рамках Тристоронньої контактної групи можуть бути внесені прояснення щодо комплексу заходів із виконання Мінських угод, які сприятимуть їх виконанню.

"Тепер нам треба знову повернутися і внести певні прояснення, для того, щоб: перше - знизити тиск, рівень ескалації, а по-друге (і це я дуже чітко однозначно сказав і президенту Путіну, і президенту Зеленському), нам треба, щоб суто на базі Мінських угод і з дотриманням усіх процедур (ми, звісно, деталі не обговорювали сьогодні, всі деталі ми тільки частково обговорювали з президентом Путіним, сьогодні ще будемо обговорювати), після обговорення цих питань на ТКГ, можливо, ми зможемо повернутися і сприяти тому, щоб ті документи, які було підписано в 2015 році, могли бути виконані, щоб прояснення було внесено в найближчі тижні, щоб вони могли зняти різночитання і головне - сприяли відновленню взаємної довіри, поверненню атмосфери спокою і зняттю ескалації", - сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

Теги: #мінські_угоди #ткг #макрон
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