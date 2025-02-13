МЗС Франції: 10 років тому було підписано "Мінськ-2"; якщо ми хочемо забезпечити мир, доведеться робити більше та краще

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у річницю підписання Мінської угоди-2 нагадав, що режим припинення вогню був потім порушений і Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

"Десять років тому було підписано Мінську угоду-2, яка встановила режим припинення вогню в Україні. Багаторазово порушений, він не втримав Росію від вторгнення в країну в 2022 році. Якщо ми хочемо стійко відбити загрозу та забезпечити мир, нам доведеться робити більше та краще", - написав він у соцмережі Х.