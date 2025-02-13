Інтерфакс-Україна
Події
12:19 13.02.2025

МЗС Франції: 10 років тому було підписано "Мінськ-2"; якщо ми хочемо забезпечити мир, доведеться робити більше та краще

1 хв читати
МЗС Франції: 10 років тому було підписано "Мінськ-2"; якщо ми хочемо забезпечити мир, доведеться робити більше та краще

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у річницю підписання Мінської угоди-2 нагадав, що режим припинення вогню був потім порушений і Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

"Десять років тому було підписано Мінську угоду-2, яка встановила режим припинення вогню в Україні. Багаторазово порушений, він не втримав Росію від вторгнення в країну в 2022 році. Якщо ми хочемо стійко відбити загрозу та забезпечити мир, нам доведеться робити більше та краще", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #мзс_франція #мінські_угоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 15.05.2025
МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

15:57 27.03.2025
Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

18:40 06.05.2024
МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

19:30 13.01.2024
Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

10:50 14.11.2023
Україна не повторюватиме помилок "Мінська" - Єрмак

Україна не повторюватиме помилок "Мінська" - Єрмак

16:14 22.02.2022
ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

ЄС закликав РФ відмовитися від рішення визнати т. зв. Л/ДНР - заява Борреля

17:21 16.02.2022
Більшість українців виступає за перегляд Мінських домовленостей і підписання нових – опитування "Рейтингу"

Більшість українців виступає за перегляд Мінських домовленостей і підписання нових – опитування "Рейтингу"

15:40 16.02.2022
Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

16:02 15.02.2022
Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

15:02 15.02.2022
МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

МЗС: Позиція України незмінна – визнання Росією так званих Л/ДНР означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей

ВАЖЛИВЕ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Графік відключень світла тепер можна перевіряти без застосунку: у "Києві Цифровому" новий віджет

Портнов мешкав поблизу школи, поруч з якою його вбито, поліція розшукує кілера – ЗМІ

Окупанти атакували з дрона авто "Укрпошти", поранено двох співробітників

Сибіга: Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів — це вірний шлях до миру

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА