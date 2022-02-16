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17:21 16.02.2022

Більшість українців виступає за перегляд Мінських домовленостей і підписання нових – опитування "Рейтингу"

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Більшість українців виступає за перегляд Мінських домовленостей і підписання нових – опитування "Рейтингу"

Більшість українців (63%) вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові, і цей показник у динаміці збільшується, повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

За результатами опитування, проведеного 12-13 лютого, лише 11% вважають, що Україна має виконати всі вимоги Мінських домовленостей, водночас 18% вважають, що Україна має вийти із переговорного процесу загалом.

Більшість опитаних українців бачить Росію винною в тому, що Мінські домовленості не працюють (57%), іще 10% покладають вину на представників т.зв. ЛНР/ДНР і лише 12% вважають винною Україну. 12% важко відповісти, хто винен.

Водночас 67% опитаних зазначили, що поверхово знайомі зі змістом Мінських домовленостей, і лише 12% дуже добре знають їх зміст. Кожен п'ятий взагалі не знайомий зі змістом домовленостей, водночас цей показник знизився за останні чотири роки із 39 до 21%.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

Теги: #опитування #мінські_угоди
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