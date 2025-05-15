Інтерфакс-Україна
Події
11:09 15.05.2025

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

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МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

Міністр закордонних Франції Жан-Ноель Барро застеріг від потрапляння у "три пастки" у дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі з росіянами, зокрема - проведення переговорів без припинення вогню.

"Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій, - це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі, - потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому", - сказав міністр під час спілкування з журналістами в Анталії перед неформальною зустріччю глав МЗС країн НАТО.

За словами Барро, перша пастка - це обговорювати або проводити переговори, "коли на Україну падають бомби"; друга пастка - намагатися нав'язати демілітаризацію України і не допустити, щоб Київ шукала надійних гарантій безпеки від своїх партнерів після війни; третя пастка - питання скасування санкцій. Міністр наголосив, що ці "пастки" призвели до провалу попередніх переговорів у Стамбулі у 2022 році.

"Ми підтримуємо зусилля України приєднатися до цих мирних переговорів. І ми готуємося до масованих санкцій щодо нафти та фінансового сектору у випадку, якщо Путін продовжуватиме уникати таких переговорів", - заявив Барро.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО збираються в Анталії (Туреччина) 14-15 травня на неформальну зустріч.

МЗС України повідомило, що 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Теги: #переговори_в_стамбулі #мзс_франція

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