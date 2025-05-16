Інтерфакс-Україна
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17:42 16.05.2025

Україна та РФ домовилися обмінятися умовами припинення вогню у письмовому вигляді та в принципі зустрітися знову – глава МЗС Туреччини

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Україна та РФ домовилися обмінятися умовами припинення вогню у письмовому вигляді та в принципі зустрітися знову – глава МЗС Туреччини
Фото: https://x.com/HakanFidan/status/1923380985539833954

Результатом зустрічі представників України та РФ у Стамбулі у п'ятницю стала домовленість про обмін людьми, поділитися умовами припинення вогню, а також провести наступну зустріч, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який очолював турецьку делегацію на перемовинах.

"В результаті інтенсивних дипломатичних зусиль російська та українська делегації провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини. В результаті зустрічі вони домовилися обмінятися тисячею людей з кожної країни як захід зміцнення довіри. Вони також домовилися письмово поділитися з іншою стороною умовами, які дозволять досягти припинення вогню. Сторони також принципово домовилися про повторну зустріч", - написав Фідан в соцмережі Х за підсумками зустрічі.

Він пообіцяв, що турецька сторона і надалі докладатиме "всіх зусиль для досягнення міцного миру між Росією та Україною".

"Сьогодні був важливий день для миру у всьому світі", - відзначив Фідан.

Теги: #переговори_в_стамбулі #фідан

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