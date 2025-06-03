Глава МЗС Туреччини та держсекретар США обговорили результати переговорів у Стамбулі

Міністр закордонних справ Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо стосовно кроків, вжитих для припинення війни РФ проти України.

Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, згідно з інформацією, отриманою з джерел у Міністерстві закордонних справ, у телефонній розмові між Фіданом та Рубіо обговорювалися кроки, вжиті для припинення війни між Росією та Україною, та результати переговорів, що відбулися 2 червня у Стамбулі.

Під час розмови міністри також обговорили останні події в Сирії та Газі.

Як повідомлялося, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ за координації Туреччини пройшов у турецькому Стамбулі 2 червня. Головною темою для обговорення мало стати припинення вогню, обмін військовополоненими та підготовка зустрічі на рівні лідерів.

За результатами зустрічі очільник української делегації - міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що російська делегація в Стамбулі у понеділок передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню, в української команди буде тиждень на його вивчення. За словами міністра, вдалося узгодити лише питання обміну. Делегації України та РФ домовилися про обмін у форматі "всіх на всіх" - тяжкохворих та молодих військових (до 25 років).Також домовилися про повернення тіл загиблих: 6 тис. на 6 тис.

Українська сторона запропонувала РФ провести зустріч до кінця поточного місяця (з 20-30 червня).