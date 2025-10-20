Сибіга проінформував турецького колегу про результати зустрічі Зеленського та Трампа, а також про ситуацію на фронті

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення "дуже змістовної" зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом у Люксембурзі.

"Ми обговорили останні геополітичні події, новий імпульс для миру, наші спільні зусилля для його досягнення та шляхи забезпечення справедливого і тривалого миру. Я привітав Туреччину з проривом у питанні миру в Газі", - написав міністр у соцмережі Х.

Сибіга та Фідан також обговорили, як "імпульс миру" на Близькому Сході може допомогти принести мир в Україну та Європу.

"Я поінформував свого турецького колегу про результати зустрічі президента Зеленського та президента Трампа, а також про поточну ситуацію на передовій", - зазначив глава МЗС.

За його словами, вони з Фіданом також зосередилися на європейській безпеці, подіях у Чорноморському регіоні та шляхах подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною у сферах безпеки, оборонної промисловості, торгівлі та гуманітарного співробітництва.

"Вдячний Туреччині за її незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України". - підкреслив Сибіга.