МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

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Туреччина сподівається, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною , заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Хоча Туреччина розвиває дружні стосунки у віддалених регіонах, вона також добре усвідомлює свою регіональну відповідальність. Цього тижня у Стамбулі буде інтенсивний дипломатичний рух. Сподіваємося, що цього тижня відбудеться третій раунд переговорів між Росією та Україною. Наша мета — забезпечити, щоб сторони продовжували спілкуватися одна з одною", - сказав він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Сальвадору Александрою Хілл.

За словами Фідана, очікується, що "будуть впроваджені кроки зі зміцнення довіри, які принесуть конкретні результати на місцях".

Як повідомлялося, нова зустріч делегацій в Туреччині очікується вже у середу, 23 липня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною, також до складу делегації увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу президента.