Інтерфакс-Україна
Події
15:17 08.07.2025

Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

1 хв читати
Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується
Фото: https://www.memurlar.net/

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що РФ готова до третього раунду переговорів у Туреччині, а також прокоментував можливість саміту лідерів України, Росії, США та Туреччини, повідомляє портал memurlar.net у вівторок.

За словами Фідана, "найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори в Стамбулі". Він зазначив, що Росія готова до третього раунду переговорів, а відповідь України ще очікується.

Він також прокоментував можливий саміт лідерів, зазначивши, що "новим" у саміті лідерів є те, що на відміну від минулого, ніхто, включаючи Путіна, не бачить проблеми в тому, щоб зібратися разом зі своїми нинішніми партнерами.

"Немає жодних проблем з тим, щоб пани Трамп, Путін, Зеленський і наш президент (Ердоган – ІФ-У) зібралися разом", - сказав Фідан.

Як повідомлялось, 2 червня Фідан прокоментував другий раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі, зазначивши, що "Переговори пройшли в конструктивній атмосфері, і сторони зробили крок вперед у питаннях, узгоджених на першій зустрічі. У сфері гуманітарних обмінів вони домовилися про нові категорії та більшу кількість обмінів", - написав Фідан у соцмережі Х, згадавши також про "обмін меморандумами" і підготовку до зустрічі лідерів.

Теги: #україна #переговори #фідан #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 08.07.2025
Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

09:54 08.07.2025
Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

07:09 08.07.2025
Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

06:20 08.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

05:52 08.07.2025
Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

04:04 08.07.2025
Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

20:36 07.07.2025
Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

17:17 07.07.2025
Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

19:36 06.07.2025
Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

19:55 04.07.2025
Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув тракторист

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

ОСТАННЄ

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному

Пентагон готується запустити на орбіту групу експериментальних військових супутників - ЗМІ

Чеська компанія Excalibur Army відкрила представництво в Україні для активізації співпраці та запуску вітчизняного виробництва снарядів

Держрегулятори, СБУ та Асоціація українських операторів грального бізнесу закрили 133 нелегальних інтернет-казино

Операційною директоркою McDonald’s в Україні призначено Ірину Кириленко

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні "Охматдит"

Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також сприяти пошуку додаткових каналів поставки

Україна затвердила перші правила перевезення тварин у автобусах

Ворог послідовно збільшує кількість особового складу, задіяного у війні, нарощує виробництво ракет і дронів - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА