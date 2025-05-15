Інтерфакс-Україна
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11:39 15.05.2025

Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

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Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

На неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО важливою частиною обговорень стануть зусилля, спрямовані на те, щоб довести війну РФ проти України "до справедливого і довготривалого завершення", заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

На початку зустрічі міністрів в Анталії Фідан зазначив, що Туреччина "завжди наголошувала на необхідності дипломатичного треку" для завершення війни.

"Зараз, після трьох років безмірних страждань, нарешті з'явилося вікно можливостей. Переговори в Стамбулі, сподіваємось, зможуть відкрити нову главу. Наша сьогоднішня зустріч стане важливою нагодою обговорити, як ми можемо індивідуально і колективно підтримати цей процес", - повідомив турецький міністр.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО збираються в Анталії, (Туреччина), 14-15 травня на неформальну зустріч.

МЗС України повідомило, що 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме в Анталії, на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Теги: #переговори_в_стамбулі #фідан

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