МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

Міністерство закордонних справ Франції назвало дезінформацією повідомлення в ЗМІ про нібито відправлення солдатів іноземного легіону в Україну.

"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають, доказ. Ні, Франція не вводила війська в Україну", - йдеться в повідомленні МЗС на сторінці в соцмережі X.

Раніше ресурс Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону з 3 французького піхотного полку, яких нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54 бригади ЗСУ.