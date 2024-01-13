Події

19:30 13.01.2024

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

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Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

"Обговорили наші оборонні потреби: спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО. Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі!", - написав він у суботу в телеграм-каналі.

"Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!" - додав Зеленський.

 

 

 

Теги: #зеленський #мзс_франція

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