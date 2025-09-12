Інтерфакс-Україна
Події
11:18 12.09.2025

МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

2 хв читати
МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Франції у п'ятницю викликає посла РФ в Парижі для "обговорення питання" щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив в.о. міністра закордонних справ Жан-Ноель Барро.

"Він буде викликаний сьогодні вранці. Ми скажемо йому, що не дамо себе залякати, що НАТО та його союзники мають найпотужнішу в світі оборонну та стримуючу силу і що потрібно припинити випробовувати нас і намагатися залякати", – заявив Барро в інтерв'ю радіостанції France Inter. Це вторгнення дронів, "навмисне чи ні, випадкове чи ні, все це дуже серйозно. Все це абсолютно неприйнятно", – додав він.

"Все це додається до незліченних провокацій Володимира Путіна, який хоче переконати всіх, що європейці є войовничими, тоді як сам дозволяє собі вторгнення на територію європейських країн", – зазначив Барро, запевнивши, що "ми відповіли на це рішуче".

Як повідомлялось, МЗС Чехії викликало посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський у четвер.

Раніше у четвер міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла РФ в Гаазі для пояснень через інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, інформує Algemeen Dagblad (AD). 10 вересня міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту, повідомляє Польська агенція преси (PAP).

Теги: #мзс_франція #посол_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 10.09.2025
МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

МЗС Польщі викликало російського посла – ЗМІ

13:47 29.08.2025
МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

15:07 28.08.2025
МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

МЗС Великої Британії викликало російського посла після пошкодження будівлі Британської Ради в Києві – ЗМІ

11:09 15.05.2025
МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

15:57 27.03.2025
Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

12:19 13.02.2025
МЗС Франції: 10 років тому було підписано "Мінськ-2"; якщо ми хочемо забезпечити мир, доведеться робити більше та краще

МЗС Франції: 10 років тому було підписано "Мінськ-2"; якщо ми хочемо забезпечити мир, доведеться робити більше та краще

18:40 06.05.2024
МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

МЗС Франції спростувало інформацію про те, що в Україну було відправлено французькі війська

19:30 13.01.2024
Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Боєприпас з українського винищувача впав на будинок на Волині, відкрито кримінальне провадження

Програма Interflex забезпечила підготовку понад 60 тис. українських військових у Британії

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Негода знеструмила 49 населених пунктів в двох областях

Фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2025" відбудеться 12 жовтня

ДБР розслідує обставини ДТП за участю детектива НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА