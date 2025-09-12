МЗС Франції викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Франції у п'ятницю викликає посла РФ в Парижі для "обговорення питання" щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив в.о. міністра закордонних справ Жан-Ноель Барро.

"Він буде викликаний сьогодні вранці. Ми скажемо йому, що не дамо себе залякати, що НАТО та його союзники мають найпотужнішу в світі оборонну та стримуючу силу і що потрібно припинити випробовувати нас і намагатися залякати", – заявив Барро в інтерв'ю радіостанції France Inter. Це вторгнення дронів, "навмисне чи ні, випадкове чи ні, все це дуже серйозно. Все це абсолютно неприйнятно", – додав він.

"Все це додається до незліченних провокацій Володимира Путіна, який хоче переконати всіх, що європейці є войовничими, тоді як сам дозволяє собі вторгнення на територію європейських країн", – зазначив Барро, запевнивши, що "ми відповіли на це рішуче".

Як повідомлялось, МЗС Чехії викликало посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський у четвер.

Раніше у четвер міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла РФ в Гаазі для пояснень через інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, інформує Algemeen Dagblad (AD). 10 вересня міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту, повідомляє Польська агенція преси (PAP).