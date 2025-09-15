Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО
Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії після порушення повітряного простору Польщі та Румунії минулого тижня, повідомляє пресслужба британського уряду.
"Значне і безпрецедентне порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі і НАТО минулого тижня, за яким послідувало подальше вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним. Велика Британія разом з Польщею, Румунією, Україною і нашими союзниками по НАТО беззастережно засуджує ці безрозсудні дії", - наголошується в повідомленні.
В британському уряді підкреслили, що у зв’язку з "кричущою експансією безрозсудної поведінки Росії", захист України від агресії Путіна має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, в тому числі і Великої Британії.
"Реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою НАТО ставиться до дій Росії. І як оголосив у п'ятницю генеральний секретар, разом з членами Альянсу ми посилюємо нашу оборону на східному фланзі, використовуючи нові технології, такі як датчики протидії безпілотникам і озброєння. Росія повинна зрозуміти, що її триваюча агресія лише зміцнює єдність між членами НАТО і нашу рішучість бути разом з Україною, і що будь-які подальші вторгнення будуть знову зустрінуті силою. Росія повинна припинити свою незаконну війну проти України", - резюмується в повідомленні.