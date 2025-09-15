Інтерфакс-Україна
15:08 15.09.2025

Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

Фото: Unsplash

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії після порушення повітряного простору Польщі та Румунії минулого тижня, повідомляє пресслужба британського уряду.

"Значне і безпрецедентне порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі і НАТО минулого тижня, за яким послідувало подальше вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу, було абсолютно неприйнятним. Велика Британія разом з Польщею, Румунією, Україною і нашими союзниками по НАТО беззастережно засуджує ці безрозсудні дії", - наголошується в повідомленні.

В британському уряді підкреслили, що у зв’язку з "кричущою експансією безрозсудної поведінки Росії", захист України від агресії Путіна має вирішальне значення для безпеки всієї Європи, в тому числі і Великої Британії.

"Реакція сил НАТО демонструє серйозність, з якою НАТО ставиться до дій Росії. І як оголосив у п'ятницю генеральний секретар, разом з членами Альянсу ми посилюємо нашу оборону на східному фланзі, використовуючи нові технології, такі як датчики протидії безпілотникам і озброєння. Росія повинна зрозуміти, що її триваюча агресія лише зміцнює єдність між членами НАТО і нашу рішучість бути разом з Україною, і що будь-які подальші вторгнення будуть знову зустрінуті силою. Росія повинна припинити свою незаконну війну проти України", - резюмується в повідомленні.

Теги: #посол_рф #велика_британія

