Визнання т. зв Л/ДНР буде рівносильним повній відмові РФ від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей - Блінкен

У США вважають, що реалізація ідеї визнання Росією "незалежності" т. зв. Л/ДНР була б рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Держдума заявила про плани направити звернення президенту Путіну про визнання так званих Донецької та Луганської народних республік "незалежними". Для ясності: схвалення в Кремлі цього звернення буде рівносильним повній відмові російського керівництва від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", - йдеться у його заяві, розповсюдженій Держдепом.

На думку Блінкена, втілення в життя цієї резолюції ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України, а також стане грубим порушенням міжнародного права та поставить під питання заявлену Росією відданість продовжувати дипломатію для досягнення мирного врегулювання цієї кризи.

"Ухвалення цієї постанови... потребуватиме швидкої та рішучої відповіді з боку Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами", - додав Блінкен.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума РФ ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "незалежності" т. зв. Л/ДНР.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у разі визнання т. зв. Луганської народної республіки та Донецької народної республіки Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що визнання "ДНР/ЛНР" "не корелюється" з тезою щодо необхідності реалізації Мінського комплексу заходів. При цьому він додав: "Президент сказав, що головним завданням є реалізація Мінського комплексу заходів".