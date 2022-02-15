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12:37 15.02.2022

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

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Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Держдума на засіданні у вівторок ухвалила постанову про негайне скерування президенту РФ звернення Думи щодо необхідності визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" та "ЛНР").

Відповідне рішення було ухвалено шляхом проведення рейтингового голосування.

Документ, внесений депутатами від фракції "Єдиная Россия" Віктором Водолацьким та Артемом Туровим, який передбачає спочатку консультації з МЗС РФ, розглядали разом із проєктом постанови від фракції КПРФ, який передбачає негайне звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ДНР" і "ЛНР".

Проєкт комуністів набрав більшу кількість голосів – 351, а ініціатива фракції парламентської більшості – 310.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив: "Постанову буде підписано негайно і скеровано главі держави".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у разі визнання т.зв. Луганської народної республіки та Донецької народної республіки Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

"Щодо можливого визнання Російською думою так званих Л/ДНР. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу 15 лютого.

Теги: #рф #держдума #ордло
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