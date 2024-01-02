ДБР повідомило про підозру ексдепутату Держдуми РФ Гаджиєву за голосування щодо анексії Криму

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому депутату Державної думи РФ 6 скликання Магомеду Гаджиєву, який у 2014 році підтримав рішення про незаконне входження АР Крим до складу РФ.

У телеграм-каналі ДБР у вівторок повідомляють, що Гаджиєв проголосував за закон РФ "Про ратифікацію договору між рф і республікою Крим про прийняття до російської федерації республіки Крим та утворення у складі рф нових суб’єктів".

"Отже, він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення встановленого Конституцією України порядку", - ідеться в повідомленні.