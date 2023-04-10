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17:58 10.04.2023

В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

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В Україні заочно судитимуть іще 56 депутатів Держдуми РФ, які проголосували за незалежність "Л/ДНР"

Українські правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування щодо 56 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Вінницької обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно 56 депутатів Держдуми РФ за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, слідство встановило, що в лютому 2022 року депутати підтримали постанову про звернення до президента РФ із проханням визнати так звану незалежність тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Згідно з повідомленням, також обвинувачені ухвалили рішення про співпрацю та взаємну допомогу між РФ і цими псевдоутвореннями.

"Своїми діями представники органу влади держави-агресора сприяли реалізації плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ці злочинні рішення та їх реалізація призвели до російського вторгнення в Україну, як наслідок – масової загибелі людей, руйнування інфраструктури та інших тяжких наслідків", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування здійснювала СБУ.

 

Теги: #суд #прокуратура #держдума

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