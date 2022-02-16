Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що визнання самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР") не корелюється з тезою щодо необхідності реалізації Мінського комплексу заходів.

"Безумовно, визнання не корелюється з Мінськими угодами. Це справді так", - сказав Пєсков журналістам у середу.

У нього уточнили, чи відповідає дійсності теза про те, що доки Кремль підтверджує свою прихильність до Мінських угод, визнання не буде.

"Президент сказав, що головним завданням є реалізація Мінського комплексу заходів", - сказав Пєсков.