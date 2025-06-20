Інтерфакс-Україна
Події
18:35 20.06.2025

РФ виставляють США слабкими – речник МЗС

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РФ виставляють США слабкими – речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова відносно того, що РФ не потрібне припинення вогню в Україні, оскільки Росія має стратегічну перевагу, зазначивши, що Кремль демонстративно ігнорує мирні зусилля США.

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: салют одним пальцем. Що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, то більше вони будуть виставляти США слабкими", - написав речник у соцмережі Х у п'ятницю.

Теги: #пєсков #мзс_україни

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