РФ виставляють США слабкими – речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова відносно того, що РФ не потрібне припинення вогню в Україні, оскільки Росія має стратегічну перевагу, зазначивши, що Кремль демонстративно ігнорує мирні зусилля США.

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: салют одним пальцем. Що довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, то більше вони будуть виставляти США слабкими", - написав речник у соцмережі Х у п'ятницю.