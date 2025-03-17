Пєсков підтвердив інформацію про підготовку розмови Путіна й Трампа у вівторок

Телефонна розмова Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом може відбутися у вівторок. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Так, це справді так. У вівторок готується така розмова", - сказав він журналістам у понеділок.

Раніше Трамп заявив, що планує зателефонувати Путіну у вівторок.

На прохання журналістів прокоментувати слова Трампа про плани обговорити з Путіним питання територій і контролю над АЕС, а також розкрити нові елементи розмови Пєсков відповів: "Ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо подій. Розмова дійсно готується, але в нашому розумінні, звичайно ж, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь змістовному обговоренню. Тому ми цього не робитимемо".

Як повідомлялося, Трамп заявив, що планує у вівторок поговорити з Путіним й обговорити припинення війни в Україні. "Я говоритиму з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав він журналістам під час рейсу до Вашингтона з Флориди.

За словами президента США, під час розмови планується обговорити теми, які вже раніше порушували. "Ми говоритимемо про території, про електростанції. Ми хочемо побачити, чи зможемо покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, не зможемо, але, думаю, маємо дуже хороші шанси", - сказав Трамп.