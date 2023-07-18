Політика

12:47 18.07.2023

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

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У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін поки що не планує спілкуватися зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом на тему Чорноморської зернової ініціативи, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Про те, чи немає в графіку Путіна таких контактів із президентом Туреччини, у Пєскова запитали журналісти під час спілкування з ним у вівторок.

"Поки що не з'явилися", - сказав Пєсков.

Водночас він зазначив, що сторони, які спробують продовжити реалізацію "зернової угоди" без участі Росії, мають враховувати ризики, пов'язані з тим, що маршрут вивезення українського зерна проходить поблизу району бойових дій.

"...адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", - сказав Пєсков.

За його словами, "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики необхідно враховувати".

"Тут ми не можемо сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати", - додав Пєсков.

Теги: #зерно #ердоган #пєсков

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