Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:05 28.09.2025

Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко

Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/09/28

Петро Порошенко в інтервʼю на телеканалі "Прямий" сказав, що головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

"Хочу всім нагадати, коли ідея Мінська з’явилася. Серпень 2014 року, вторгнення регулярних збройних сил російської федерації на українську територію. Були заведені 10 бригад і дивізій. Тисячі, десятки тисяч російських десантників, військовослужбовців, танкістів. У нас не було збройних сил. У нас на відстані від Покровська, Іловайська до Києва не було жодного батальйону. У нас були дві роти Національної гвардії, які зберігали і прикривали атомні електростанції. Все. І ми мали зупинити російський наступ", – сказав Порошенко.

"Це не були якісь найманці, це були регулярні сили. І ми одразу в серпні надали світу полонених російських десантників, захоплену бойову техніку, танки, БМП, БМД і документи. Тоді вони ще їздили з документами.

 І путін опинився в ситуації, коли він мав тоді ще це пояснювати. І от в умовах, коли у нас нема збройних сил, а проти нас вдерлися регулярні російські війська, яких не було чим зупиняти, потрібно було дипломатичне мистецтво, як Трамп каже, не маючи козирних карт в руках, зупинити просування ворожих військ по своїй території", – нагадав Порошенко.

"Чому це стало можливим? Це був потужний меседж з Уельсу, з Кардіфа, де проходив саміт НАТО, де вперше Україна на такому рівні брала участь безпосередньо в самітах, а не тільки в комісії Україна-НАТО. І був дуже потужний, непублічний меседж путіну, коли учасники країн-членів НАТО, учасники Великої Сімки донесли йому, що треба підписувати Мінськ. І перший Мінськ був підписаний 5 вересня. Другий протокол на базі досягнень 5 вересня був підписаний 19-го. Для того, щоб зупинити наступальні дії, була визначена територія по лінії боєзіткнення", – зазначив пʼятий Президент. 

"І що з того, що росія не виконала взятих на себе зобов’язань? Інтенсивність боїв була знижена в десятки разів. Це дало нам можливість продихнути і приступити до створення Збройних Сил, до фінансування", – сказав Порошенко.

"А 12 лютого 2015 року чому путін думав, що це його успіх? Тому що він публічно заявляв керівникам держав, що 11 тисяч українських військових, включно з 128-ю бригадою, включно з двома моторизованими  бригадами, включно з батальйонами МВС, включно з батальйонами Нацгвардії потрапили в оточення і мають підняти білий прапор і здатися на милість переможця, передавши всю техніку. Це була вимога путіна. І в результаті блискучої Дебальцевськоі операції, тоді ще командир бригади, який за це отримав героя, пан Шаптала, окремі героїчні офіцери провели операцію, коли левова частина була виведена з Дебальцева. А потрапили вони в це тільки тому, що ФСБ домовилися з окремими керівниками підрозділів, коли було відкрито 2,5 кілометра фронту, який міг би утримуватися", – нагадав Порошенко. 

"Для путіна це було несподіванкою, він в це не вірав. Тому він каже: добре, я готовий на припинення вогню, але через 10 днів. Будучи переконаний, що через 10 днів з українських Збройних Сил нічого не залишиться. Ми говоримо – ні. Через п’ять днів? Ми кажемо – ні. В результаті домовилися, що через 48 годин", – сказав Порошенко.

Він також додав, що це стало можливим завдяки координації з лідерами Німеччини і Франції. 

"Перший ключовий принцип Мінських домовленостей – повага і підтвердження суверенітету і територіальної цілостності України на всіх ділянках. росія їх не виконала. Але це є в угодах, під якими стоїть підпис російського посла. Друга позиція – негайне виведення всіх іноземних військ з української території. Наступна позиція – негайне виведення всієї техніки, включно з важкою. Наступна позиція – негайне звільнення всіх, хто був захоплений в полон. Наступна позиція – проведення виборів українськими політичними партіями, українською Центральною виборчою комісією, українськими ЗМІ", – нагадав Порошенко.

"Я не захищаю Мінськ. Це була вимушена позиція, але безумовний успіх дипломатів. Послухайте дипломатів, послухайте лідерів держав, послухайте всіх, хто не заангажований політично для об’єктивної оцінки. Пройшло вже більше 10 років з Мінських угод. Ну так зробіть краще. Головна функція Мінська – це уникнення широкомасштабного вторгнення", – сказав Порошенко.

 

