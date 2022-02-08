Політика

15:29 08.02.2022

Макрон: Мінські угоди – це єдиний шлях, який дає змогу йти до сталого миру

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Макрон: Мінські угоди – це єдиний шлях, який дає змогу йти до сталого миру

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дасть змогу врегулювати конфлікт на сході України та прийти до сталого миру.

"Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що на сьогодні це єдиний шлях, який дасть змогу йти до сталого миру", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

Макрон додав, що Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

Він наголосив, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання за угодою.

Теги: #мінські_угоди #макрон
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