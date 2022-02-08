Політика

15:20 08.02.2022

МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Теги: #макрон #зеленський
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