МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
МИРНИЙ ПРОЦЕС БУВ ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ПЕРЕГОВОРІВ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦІЇ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
У МЗС України знову спростували твердження про нібито наявність політичного сигналу у відсутності зустрічі Зеленського та Бербок
Деескалація навколо України дасть змогу Європі уникнути великих економічних труднощів - міністр економіки Франції
У МЗС України знову спростували твердження про нібито наявність політичного сигналу у відсутності зустрічі Зеленського та Бербок
Сибіга: В умовах загрози відкритої агресії з боку РФ довіра суспільства до дій влади є надзвичайно важливою
Шмигаль сподівається, що Чехія та Австрія незабаром підпишуть декларації щодо підтримки європейської перспективи України
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