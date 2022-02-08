Політика

07:51 08.02.2022

США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

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США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

США та Німеччина готові вести переговори з Росією, проте також готові до запровадження санкцій у разі російського вторгнення в Україну, заявив у понеділок президент США Джо Байден за підсумками переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

"Ми дуже чітко заявили, що ми готові продовжити сумлінні переговори з Росією", - сказав він.

"Але якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, ми всі готові і НАТО готова", - додав Байден.

Також він зазначив, що обговорив із Шольцем пакет санкцій проти Росії як відповідь, якщо вона вторгнеться в Україну.

Теги: #сша #росія #фрн #стратегія
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