Політика

20:01 06.02.2022

Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

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Вторгнення – не єдиний сценарій дій Росії проти України, США враховують це, заявляє радник Байдена

США та союзники опрацьовують заходи з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій навколо України, оскільки дії РФ проти України можуть набути різних форм, заявив у неділю радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Часткова причина, чому ми працювали так інтенсивно за останні місяці, полягає в тому, що підготовка йде не до одного, а до всіх сценаріїв надзвичайних подій", - сказав він в інтерв'ю телеканалу NBC.

За його словами, дії Росії щодо України можуть набути безліч форм, включно з можливістю "анексії окупованих територій на сході України, відомих як Донбас", "гібридних дій", включно з кібератаками та дестабілізацією політичної обстановки, або повномасштабного вторгнення.

При цьому він наголосив, що ескалація ситуації навколо України може статися будь-якої миті, і, на думку Вашингтона, РФ зосередила військові сили, здатні на "значну військову операцію в Україні".

Салліван також нагадав про готовність США вести переговори з РФ з приводу розміщення певних ракетних систем, транспарентності навколо військових навчань, заходів щодо зміцнення довіри та запобігання випадковим інцидентам.

"Але ми не готові обговорювати фундаментальні принципи безпеки, які включають політику відкритих дверей НАТО для країн, які відповідають вимогам (для вступу до альянсу - ІФ)", - наголосив Салліван.

Теги: #сша #україна #росія #варіанти
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