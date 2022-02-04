Політика

13:08 04.02.2022

"УДАР" піде на вибори до Ради самостійно - Кличко

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"УДАР" піде на вибори до Ради самостійно - Кличко

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив, що політична сила в наступних парламентських виборах братиме участь самостійно.

"УДАР" - самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно", - сказав він на XXV з'їзді партії у п'ятницю в Києві.

Водночас Кличко закликав демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей.

Крім того, він анонсував, що партія має намір закликати президента, депутатів Верховної Ради, Кабінет Міністрів, лідерів політичних партій, місцеве самоврядування скликати Національний форум єдності України.

У свою чергу керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти, що "УДАР" має намір висувати свою кандидатуру і для участі в наступних виборах президента України.

"УДАР" готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в країні. І ми це доведемо на найближчих парламентських і президентських виборах", - сказав він на з'їзді.

Теги: #кличко #вибори #удар
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