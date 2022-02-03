Політика

17:41 03.02.2022

Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

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Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність України включно з Кримом - Ердоган

Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом", - сказав Ердоган у заяві для ЗМІ за підсумками переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Він додав, що, на жаль, деякі зроблені безвідповідальні заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну й український народ.

"Я схвально сприймаю меседжі українських високопоставлених осіб, насамперед пана президента, що містять здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце", - наголосив Ердоган.

Теги: #територіальна_цілісність #крим #туреччина #ердоган
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