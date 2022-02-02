Політика

14:02 02.02.2022

"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

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"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

Фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту для заслуховування представників правоохоронних органів у справах, у яких фігурують депутати з різних політичних сил, повідомила її речниця Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання парламенту", - написала Палійчук у середу в Telegram.

Вона нагадала, що засідання ініціював голова фракції Давид Арахамія.

За словами Палійчук, деякі кримінальні провадження, інформацію про які можуть заслухати на позачерговому засіданні парламенту, "ведуться з 2012 року".

Теги: #слуга_народу #позачергове_засідання #підписи
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